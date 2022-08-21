Их россияне выпустили именно из акватории Черного моря.

Украинский зенитное ракетное подразделение ночью уничтожило две крылатые ракеты типа "Калибр" над Черным морем.

Об этом говорится в сводке воздушного командования "Пивдень".

"Над морем около 03:00 часов зенитный ракетный подразделение воздушного командования "Пивдень" уничтожил две крылатые ракеты типа "Калибр". Их россияне выпустили именно из акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточилась на захвате Донбасса. 20 августа враг совершил ряд провальных наступлений на востоке Украины. По состоянию на вечер субботы бои длились на Бахмутском направлении.

Вчера в оккупированном Крыму в течение всего дня работала рашистская система ПВО. В небе над полуостровом якобы сбивали БПЛА неустановленного происхождения.

Желание РФ усилить защиту оккупированного Крыма отвлечет их силы от линии фронта, считают аналитики из Института изучения войны.

20 августа Россия нанесла очередные удары по Николаеву, попав в гражданскую многоэтажку. Много пострадавших.

Из-за потерь и невозможности объявить в России мобилизацию командование ВС РФ готовит еще 50 батальонов с добровольцами для отправки в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: