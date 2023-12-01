В то же время Запад лишь в конце 2024 года выйдет на показатели изготовления боеприпасов, которые можно будет сравнить с теми, что есть у РФ в альянсе с КНДР

На фронте еще некоторое время будет происходить активизация сил оккупационных войск.ВСУ нужно выдержать давление врага, а также создать все условия для усиления оборонительной тактики и стратегии.

"Длительная война не является выгодным вариантом для РФ, потому что это сопровождает внутреннее напряжение. Путин не может своему населению показать логику изменений на линии фронта, и это создает внутреннее напряжение. Путин пытается использовать ситуацию, когда наши силы определенным образом истощились при проведении наступательных действий на юге, и теперь ему надо усиливать атаки по всей линии фронта, что сейчас и происходит", — заявил аналитик и директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

По его мнению, Рф для наступления использует максимальные силы, которые имеет в запасе. В связи с этим ожидается активизация на всей линии фронта. В то же время украинские союзники должны сформировать новую долгосрочную стратегию в поддержку Украины. Згурец добавил, что страны Запада уже начали менять свои подходы к войне.

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"Понимаем, что следующий год будет чрезвычайно сложным с точки зрения темпов поставок боеприпасов и темпов поступления образцов техники для ВСУ, которые будут меньше, чем в предыдущий год. В конце 2024 года партнеры выйдут на показатели изготовления боеприпасов, которые можно будет сравнить с теми, что есть у РФ в альянсе с КНДР", — считает эксперт.

Война в Украине - прогнозы на зиму

Как ранее сообщал УНИАН, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что война уже прошла отметку в 70% до завершения.

В сентябре аналитики заявляли, что на Западе начали готовиться к затяжной войны в Украине.

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