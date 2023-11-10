Он предостерег от ощущения, что мы уже одержали победу.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что война уже прошла отметку в 70% до своего завершения.

"Сказать откровенно: я думаю, никто не знает, когда закончится война. Она может закончиться очень внезапно. И именно для этого все делается, на это влияют многие факторы. Но очень бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал он в интервью Наталии Мосейчук.

Сравнивая войну со 100-метровым забегом, Ермак добавил, что "70 метров из 100 мы уже пробежали, но эти последние 30 - самые тяжелые". "Если ты уже чувствуешь себя победителем, то можно все проиграть", - отметил Ермак.

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Прогнозы по завершению войны

Как известно, продолжается контрнаступление украинских Вооруженных сил. По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже около 309 520 оккупантов.

Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что потери Украины "минимум в пять раз меньше российских".

Глава украинской разведки Кирилл Буданов, который прогнозировал победу Украины в этом году, отметил, что они выбились из графика.

Напомним, летом командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский давал интервью, в котором сказал, что не знает, когда закончится война.

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