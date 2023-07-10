Военно-политический обозреватель Алексндр Коваленко указал, что с момента условной "паузы" (24 июня) Россия могла изготовить минимум 30 единиц ракет Х-101/555.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко пояснил, о чем может свидетельствовать снижение интенсивности ракетных атак РФ по Украине в июле.

Он предупредил, что в тишине есть и тревожность: Россия, вероятно, перешла "в режим накопления" для нового массированного удара по Украине.

"Не хочу нагнетать, но за окном 10 июля, а российские оккупанты, после майской и июньской ракетной лихорадки, явно снизили интенсивность ударов и налетов в июле", - указал он.

Коваленко считает, что за два последних месяца РФ существо исчерпала свои запасы ракет. За первые 10 дней июня РОВ выпустили 76 ракет и 43 дрона-камикадзе, тогда как за первую треть июля оккупанты выпустили по Украине всего лишь 13 КРМБ "Калибр".

"При этом, в последний раз авиационные ракеты Х-101/555 запускались 24 июня. Все наводит на мысль, что россия вполне могла сейчас перейти на режим накопления БК, который истощился за 2 месяца ударов", - подчеркнул он.

Ранее прошлая условная "пауза" в воздушных ударах (с 9 марта по 28 апреля) позволила России накопить запасы для ограниченных, но регулярных обстрелов. В этот раз, примерно с 24 июня, РФ могла минимум изготовить около 30 ракет типа Х-101/555. Это без учета других типов ракет, подчеркнул Коваленко.

В июле оккупанты реализовали самый масштабный ракетный удар по Львову

Напомним, что в июле российские войска "отличились" самым разрушительным с начала полномасштабного вторжения ракетным ударом по мирному населению Львова.

Речь идет об атаке оккупантов в ночь на 6 июля. Враг попал в жилой дом и убил десяток людей. По состоянию на 7 июля в Министерстве внутренних дел Украины заявили о 10 жертвах и 42 пострадавших.

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