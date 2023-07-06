На кадрах видно, как правоохранители помогают людям выходить из разрушенного дома.

В полиции показали первые минуты после ракетного удара российских оккупантов по Львову в ночь на 6 июля, в результате которого погибли уже шесть человек. Правоохранители отмечают, что это самая разрушительная атака по мирному населению Львовщины с начала полномасштабной войны.

"Нет никаких слов, которые способны это описать ... Есть лишь невыразимая боль за жизни ни в чем не виновных людей, ставших жертвами нелюдей. Чтим память каждого погибшего в этой страшной трагедии. Во Львове объявлен двухдневный траур", – говорится в сообщении Национальной полиции.

На кадрах видно, как правоохранители помогают людям выходить из разрушенного дома.

Ракетный удар по Львову

В ночь на 6 июля в Украине объявляли масштабную тревогу. В Воздушных силах сообщали о пусках российскими оккупантами ракет типа "Калибр" с акватории Черного моря. Во время атаки во Львове несколько раз раздавались громкие взрывы.

Впоследствии глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что российские захватчики ударили ракетой по жилому дому. По состоянию на 6 утра уже было известно о трех погибших в результате атаки.

По состоянию на вечер 6 июля известно о шестерых погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного дома. По словам Максима Козицкого, на связь до сих пор не выходит целая семья.

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