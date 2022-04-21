Он используется страной-агрессором для подвоза подкрепления своей армии, которая, в частности, базируется на южном направлении.

В Кремле отреагировали на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о готовности ВСУ нанести удар по Крымскому мосту​​, который соединяет страну-агрессорку с временно оккупированным ею полуостровом.

Так, пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков во время брифинга назвал это якобы "анонсирование возможного теракта".

По его словам, "вокруг моста, вокруг всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности и предосторожности по линии соответствующих спецслужб".

"Ничем иным, как анонсированием теракта, это не назвать", – заявил Песков, добавив, что в заявлении украинской стороны "много признаков деяний, подлежащих правовой проверке и дальнейшему наказанию".

Напомним, ранее о том, что ВСУ ударят по Крымскому мосту, как только у них появится такая возможность, заявил в эфире радио НВ секретарь СНБО Алексей Данилов.

Вместе с тем экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко подчеркнул, что Украина, возможно, и не может разрушить весь мост, но теоретически в нужный момент можно нанести удар, когда по нему идут войска.

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