Это значи - -все, что входит в оперативный состав Вооруженных сил РФ, фактически на 85% задействовано в этой войне.

Сейчас РФ в войне против Украины задействовала 85% всего, что входит в оперативный состав ее вооруженных сил, поэтому оккупанты на отдельных участках отправляют в наступление свои войска без поддержки бронетехники.

Так военный эксперт Олег Жданов прокомментировал в интервью ТСН данные американских СМИ о том, что Россия в войне против Украины использует 85% своей боеспособной армии.

"Это значит - все, что входит в оперативный состав Вооруженных сил РФ, фактически на 85% задействовано в этой войне. То есть запас техники и вооружения, который остался там в воинских частях, в парковых зонах, остался всего в размере не более 15%. Дальше надо или вскрывать запасы, что они пытаются делать, но там техническое состояние очень плохое. Ну, и то вооружение, которое осталось в частях, его техническое состояние не намного лучше, чем того, которое находится на хранении", – сообщил Жданов.

"Поэтому у РФ сегодня возникает огромная проблема в плане – они даже на отдельных участках отправляют в наступление свои войска без поддержки бронетехники. Экономят бронетехнику для того, чтобы отражать наши контратаки, а в наступление пускают пехоту без брони", – сказал эксперт.

Он также подтвердил, что Россия уже начала привлекать к войне пилотов гражданской авиации, однако не на боевых самолетах.

"Да, действительно есть такая информация, что военно-транспортные самолеты пилотируют гражданские пилоты для переброски войск и техники, вооружения с территории РФ, по крайней мере в Беларусь. Вот там были гражданские экипажи на военно-транспортных самолетах", – отметил Жданов.

Эксперт прокомментировал информацию от советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича о том, что Россия уже потеряла пять из десяти общевойсковых армий в войне против Украины.

"Это условные армии по количеству безвозвратных или санитарных потерь, которые понесла РФ. Эта цифра такая, я бы сказал, виртуальная. Потому что мы вот учитываем 40 тыс. потерь на сегодня – это убитыми. По обычному расчету, берем 1:3 – еще 120 тыс. ранеными. В итоге - 160 тыс. Да, можно сказать, что это где-то примерно 5 армий. И с таким расчетом можно сказать, что фактически половину оперативного состава вооруженных сил РФ на сегодня мы перемололи на территории Украины", – сказал Жданов.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня военный эксперт Олег Жданов заявил, что России нужны переговоры с Украиной для оперативной паузы в войне, Путин уже готов к ним.

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