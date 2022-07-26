Продолжаются бои со штурмовой группой российских захватчиков вблизи Покровского Донецкой области.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины успешно отразили несколько штурмов российских захватчиков на разных направлениях.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 26 июля насчет российского вторжения, которая обнародована в Facebook.

Отмечается, что на Харьковском направлении враг осуществлял огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии, в частности неподалеку Борщевой Сосновки, Петровки, Рубежного, села Мосьпаново, Чугуева, Светличного и Слатиного. Также враг нанес авиаудары возле Залимана, Мосьпаново и Яворского.

"Силами разведывательной группы пытался раскрыть построение обороны наших войск в районе населенного пункта Чепиль. Оккупанты обезврежены", - добавили в Генштабе.

Кроме того, на Славянском направлении противник обстрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы Норцевки, Долины, Грушувахи, Краснополья, Мазановки и других населенных пунктов. Также вражеские войска пытались продвинуться неподалеку от Богородичного, но успеха не имели и отошли.

На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Райгородка, Закитного, Серебрянки, Верхнекаменского, Выемки, Переездного и Белогоровки. Враг нанес авиаудар возле Григоровки и безуспешно пытался разведать позиции украинских Сил обороны в районе Верхнекаменского.

"Попытку оккупантов улучшить тактическое положение в районе Ивано-Дарьевки украинские воины успешно отбили и заставили врага бежать", - добавили в Генштабе.

Вместе с тем на Бахмутском направлении противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровского, Веселой Долины, Вершины, Кодеми, Майорска и Торецка. Оккупанты цинично нанесли авиационные удары по населенным пунктам Покровское и Новолуганское.

"Вражеские попытки штурмов в районах Берестового, Соледара и Семигорья наши защитники успешно отбили. Продолжаются бои со штурмовой группой в районе Покровского", - отмечается в информации.

При этом на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Оккупанты осуществляли систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры вблизи многих населенных пунктов. Также захватчики нанесли авиаудар возле Малиновки.

Кроме того, оккупанты вели штурмовые действия в районах сел Павловка и Благодатное, где получили отпор и с потерями отошли.

На Южнобугском направлении основные усилия противник продолжает сосредотачивать усилия на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения подразделений ВСУ. Враг активно ведет воздушную разведку из беспилотников и осуществляет обстрелы вдоль линии соприкосновения.

Отдельно сказано, что на Волынском и Полесском направлениях продолжается действие ограничения на посещения гражданским населением лесов в приграничных с Украиной районах Республики Беларусь. Отмечается ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня в приграничных районах Волынской области.

На Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Зноб-Новгородское, Хреновка, Сеньковка и других. Вел воздушную разведку возле Зноб-Новгородского.

Напомним, российские оккупанты рано утром 24 февраля вторглись на территорию Украины без объявления войны. Защитники нашего государства давали достойный отпор противникам. В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 26 июля на нашей территории уничтожили 39 870 врагов.

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