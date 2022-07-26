Украинская спецслужба подробно рассказала, как Россия планирует аннексировать сначала Донецкую область, а затем и другие.

Россия определилась с планами по захваченным украинским территориям. Оккупанты готовятся к референдуму и запускают мощную пропагандистскую кампанию.

Об этом заявил представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

"Как свидетельствует массив информации, собранный сотрудниками украинской спецслужбы, для проведения так называемого "волеизъявления" враг планирует использовать пророссийскую организацию "Донецкая республика". Ранее она действовала только на территории террористической организации "ДНР", но сейчас ее географию расширяют. Соответственно, враг планирует и смену название. Наиболее вероятный вариант, который выберут оккупанты – "большая Россия", - отмечают в СБУ.

По информации СБУ, в составе этого образования уже активно действует более 1 000 "активистов", которые ежедневно проводят встречи с населением временно оккупированных территорий. Среди них – агитаторы, блогеры и "дружинники", которые сотрудничают с оккупантами.

Дехтяренко отметил, что кремлевские кураторы планируют задействовать подконтрольные медиа-ресурсы, чтобы охватить своей пропагандой более 50 млн зрителей из России и востока Украины. Кроме того, захватчики планируют перебросить в регион более 1 тысячи российских "экспертов" и "добровольцев".

"По данным СБУ, они должны организовать незаконные массовые собрания, распространять агитацию в поддержку псевдореферендуму и организовать избиркомы. В дальнейшем планируют подготовить обращение якобы от местных до руководства оккупационных администраций о присоединении Донецкой области к РФ. В распоряжении СБУ уже есть несколько таких документов, которые удалось перехватить", - отметил Дехтяренко.

Агитационные газеты уже печатают на территории "ДНР". Для подкупа местных готовят продуктовые наборы и сим-карты российских операторов.

Враг также готовит сеть "активистов" для подрывной деятельности в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровских областях. Причастные лица уже установлены.

Как сообщал УНИАН, оккупационные власти"ДНР" готовится до проведения "референдума" за присоединение к России с результатом 70%.

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