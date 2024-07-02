По мнению Храпчинского, западные истребители прекрасно подойдут для сбивания российских ракет.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире телемарафона прокомментировал информацию о том, что Украина получит устаревшую версию F-16.

"Здесь главная задача - это понимание, против чего мы будем использовать эти самолеты. Если мы говорим об угрозах массированных ракетных обстрелов, то любая модификация будет подходить для использования этих задач", - сказал Храпчинский.

Он также призвал не верить российской пропаганде, которая заявляет, что их самолеты якобы являются лучшими по тактико-техническим характеристикам, чем западные истребители F-16.

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"Не надо воспринимать российскую пропаганду, которая говорит, что их самолеты якобы лучше. Ведь учитывая тактико-технические характеристики, учитывая эксплуатацию во время боевых действий, РФ не подтвердила, что они используют самолеты 4+ поколения. Единственный самолет, который может у них к этому приближаться - это Су-57, однако мы видим, что их не такое большое количество и они уничтожаются на аэродромах базирования нашими БПЛА", - добавил Храпчинский.

По словам авиационного эксперта, западные партнеры Украины пока нивелировали главную проблему самолетов F-16, которая заключается в слабой работе радиолокатора западных истребителей.

"Следует не забывать, что подход наших западных партнеров к обеспечению нас авиационными средствами очень правильный. Поскольку нас усиливают системами дальнего радиолокационного обнаружения шведского типа. И это позволит нам не использовать в активных боевых действиях радиолокацию, которая является основной темой для разговора среди экспертной среды относительно того, на сколько "видит" радиолокатор у самолета F-16", - пояснил Храпчинский.

F-16 для Украины: что известно

Накануне Bloomberg сообщил, что Украина получит старые версии западных истребителей F-16. А их обслуживание обойдется Киеву очень дорого - это могут быть сотни миллионов долларов в год.

Тем временем Reuters отметил, что Россия увеличила количество атак по украинским военным аэродромам. Это, по мнению журналистов, может свидетельствовать о подготовке оккупантов к поставке истребителей F-16 для Украины, которые должны быть переданы уже этим летом.

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