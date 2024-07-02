Известно, что недавно россияне нанесли удар по авиабазе в Миргороде.

27 июня россияне в очередной раз атаковали Староконстантинов, где находится военно-воздушная база и которая является частой мишенью врага. Такие удары РФ связаны с поставкой истребителей F-16 для Украины, которые должны быть переданы уже этим летом, пишет Reuters.

В Украине ожидают, что первые самолеты прибудут уже в этом месяце и усилят Силы обороны, которые пытаются отбить российское наступление вдоль линии фронта, включающее разрушительные планерные бомбы, которые F-16 потенциально могут уничтожать.

В то же время официальные лица не сообщили, где именно будут базироваться истребители, однако в Москве после удара по Староконстантинову заявили, что нацелились на аэродромы, которые, по мнению россиян, могли бы разместить F-16.

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Также представитель ВВС Украины заявил, что удары создали "определенные трудности", однако они не помешают доставке F-16 или их использованию на поле боя.

Уже во вторник Минобороны РФ заявило, что уничтожило пять украинских истребителей Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области. Однако в Украине отметили, что такие данные являются преувеличенными.

По словам аналитиков, оккупанты, скорее всего, нацелены на инфраструктуру авиабазы, а именно на взлетно-посадочные полосы и складские помещения, чтобы усложнить подъем в воздух F-16, а когда они прибудут, то и самих западных самолетов.

В свою очередь Джастин Бронк из Королевского института объединенных вооруженных сил отметил, что украинские военные, которым не хватает боеприпасов для ПВО, вероятно, будут вынуждены перемещать ценные самолеты вокруг аэродромов.

"Любая наземная система противовоздушной обороны может быть перенасыщенной, если россияне достаточно позаботятся о том, чтобы выпустить достаточное количество ракет по одной цели", - отметил он.

Удары по авиабазе в Миргороде - что известно

Ранее российские СМИ распространяли видео атаки по аэродрому Миргород. Они сообщали, что нанесли удар по авиабазе, в результате которого было уничтожено некоторое количество самолетов.

В то же время бывший представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что удар был, однако потери не такие большие, как пишут оккупанты.

В свою очередь издание Forbes сообщило, что на аэродроме Миргород ВВС Украины разместили шесть истребителей Су-27 под открытым небом, поэтому российская ракета уничтожила два из них.

"Российский беспилотник заметил по меньшей мере шесть украинских сверхзвуковых истребителей Су-27, припаркованных под открытым небом средь бела дня. Российская ракета "Искандер", выпущенная по ним, уничтожила два драгоценных "Су" и повредила остальные четыре", - отметили в издании.

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