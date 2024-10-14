Самой большой угрозой может стать интеграция реактивного двигателя в КАБ, полагает аналитик.

В 2025 году ВСУ предстоит решить три проблемы - численное превосходство российских войск, артиллерия противника и КАБы.

Об этом военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал Oboz.ua. По словам Коваленко, в следующем году наши воины столкнуться с тремя основными проблемами, которые нужно решать посредством очередной адаптации тактики ведения боевых действий.

Первая проблема - численное превосходство противника. Как утверждает обозреватель, в силу истощения механизированной компоненты Россия в 2025 году будет в значительной мере использовать именно человеческий ресурс.

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Коваленко поясняет, что в настоящее время потери по основным боевым танкам и боевым бронированным машинам у россиян вошли в категорию "исторически невосполнимых":

"Россия никогда не сможет компенсировать потери техники, понесенные в войне против Украины. Поэтому основной упор будет делаться на людей. Но не только".

По его словам, второй проблемой Сил оборони Украины останется тактическая авиация РФ, а также совершенствование противником авиационных бомб. Речь об универсальном модуле планирования, с помощью которого враг значительно увеличил дальность полета КАБов.

"Самой большой угрозой может стать интеграция реактивного двигателя в КАБ, что значительно увеличит дальность их применения. В некоторых случаях эти бомбы будут применяться как замена артиллерии, что достаточно эффективно при стабилизированной линии боестолкновения и по статичным целям", - акцентирует обозреватель.

Третья проблема - артиллерия. "Конечно, в основном это буксируемая артиллерия. Причем мы уже видим не просто редкие, а уникальные советские гаубицы и дивизионные пушки, которые достают из глубочайших глубин арсеналов и центров хранения. Но пока они могут это делать, артсистемы будут продолжать вести огонь", - утверждает Коваленко.

Он добавил, что перечисленные проблемы имеют место при условии стабильной линии боестолкновения. В случае ее нестабильности, противник не сможет реализовать в полной мере свое численное превосходство, а также имеющиеся в наличии средства поражения. В связи с этим, по словам Коваленко, линию боестолкновения необходимо дестабилизировать и применить тактику маневренной войны на один из плацдармов в Украине, как это сделано в ходе курской операции ВСУ.

"Прорыв ЛБС (линии боевого столкновения, - УНИАН) и выход на вторую или даже третью линию обороны вполне позволяет создать такую хаотизацию в порядках противника. В этом нет ничего нового в области военной науки, хотя и есть своя специфика, обусловленная его возможностями. То, в чем он силен, можно повернуть против него", - считает Коваленко.

В то же время он обращает внимание, что летом 2023 года реализовать такой сценарий в полной мере не удалось. Во многом это связано с тем, что стадия истощения противника была недостаточной.

"Сейчас же мы выходим именно на тот этап войны, когда ограниченные возможности врага, даже при его количественном превосходстве, не позволят ему поддерживать высокий уровень наступательных действий, а также предельно ограничат оборонительные возможности", - рассуждает эксперт.

При этом он акцентирует: реализовать такой план контрнаступления на том или ином плацдарме реально лишь при полном техническом обеспечении ВСУ, в чем Украина, в основном, зависит от западных партнеров.

"Поэтому можно долго обсуждать, возможно контрнаступление СОУ в 2025 году или нет, но в результате все упирается именно в вопрос обеспечения и наличия соответствующей номенклатуры инструментария", - уверен Коваленко.

По его словам, курская операция показала уязвимость российской армии в противодействии маневренной войне, а также - ее ограниченность в условиях стабильной линии боевого столкновения. По его мнению, в 2025 году россияне ощутят острый дефицит артиллерии, но пока они обходятся "быстрой расконсервацией" буксируемых артсистем.

В центре внимания война в Украине - новости, которые стоит знать

Напомним, по мнению аналитика BILD Юлиана Репке, ВСУ могут покинуть Курскую область РФ в ближайшие недели. По его словам, российские войска продолжают наступать на позиции ВСУ в Курской области с запада, на села Любимовка и Новоивановка.

Они выбили украинский военных из последнего села около райцентра Коренево. Помимо этого, россияне сокращают украинский плацдарм и с востока, где отбили село Борки и Спальное, а сейчас, по словам аналитика, идут бои за село Плехово.

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