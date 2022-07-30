По словам экс-советника главы МВД, россияне уже перебросили на Херсонщину все свои десантные войска.

Российская армия готова начать наступление в Херсонской области в ближайшее время.

Об этом заявил экс-советник министра внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента Виктор Андрусив.

По его словам, россияне уже перебросили на Херсонщину все свои десантные войска и будут пытаться вести наступление на Запорожье и Кривой Рог.

"Что ж, могу подтвердить информацию Константина Машовца. В Херсонской области в ближайшие недели начнется наступление... Но не наше. За последние две недели россияне перебросили туда почти все свои десантные войска. Наступать скорее всего будут на Запорожье и Кривой Рог", - отметил Андрусив.

Вместе с тем он считает, что расширив фронт, Россия повторит зимнюю ошибку на Киевщине.

"Мне эта ситуация напоминает повторение Киевской катастрофы. Эти придурки решили еще больше расширить фронт, в условиях когда HIMARS выносит ближние тылы", - написал Андрусив.

Напомним, ранее сообщалось, что, Россия формирует вблизи Украины еще одну ударную группировку и завершить процесс планируют к середине августа.

По данным Института изучения войны, российские силы сейчас могут провести только две значительные наступательные операции в Украине: одна попытка - захватить Северск, а другая – наступление на Бахмут.

Вас также могут заинтересовать новости: