Константин Машовец назвал наступление "вполне возможным".

Российские войска могут возобновить наступление на Харьков. Не исключено, что РФ бросит в бой на Харьковском направлении укомплектованную 144 мотострелковую дивизию.

Такое мнение высказал военный эксперт Константин Машовец в эфире 24 канала.

"Это единственный весомый оперативный резерв российского командования. Дивизия стоит, как "вкопанная". В бой ее тоже пока не вводят. Это такой своеобразный неприкосновенный запас российского военного командования", – отметил он.

Эксперт назвал наступление "вполне возможным", однако, вероятно менее масштабным, чем, например, блокировка города или попытка его окружить. По мнению Машовца, Харьков – это город-миллионник, и окружить его россиянам не удастся: тех сил и средств, которые сейчас сконцентрированы на Харьковском направлении, недостаточно.

Напомним, ранее сообщалось, что, Россия формирует вблизи Украины еще одну ударную группировку, и завершить процесс планируют к середине августа.

По данным Института изучения войны, российские силы в настоящее время могут провести только две значительные наступательные операции в Украине: одна попытка – захватить Северск, а другая – наступление на Бахмут.

Вас также могут заинтересовать новости: