Показания Зеленова и Чернявского последовательны, логичны, подтверждаются документами и согласуются со свидетельствами других экс-наёмников из "ЧВК Вагнер".

Бывших заключенных Максима Зеленова и Алексея Чернявского, которых в ноябре прошлого года завербовали в ЧВК "Вагнер", вместе с другими наемниками отправили зачищать село под Соледаром в Донецкой области.

Командование и сам Пригожин отдавали "вагнеровцам" преступные приказы - закидывать гранатами жилые дома и добивать мирных женщин и детей. После чего Максим и Алексей сбежали из лагеря ЧВК и скрывались более 8 месяцев, рассказали они "Гулагу.Нет".

По словам Максима Зеленова, из 500 заключенных, прибывших с ним на фронт, "умерли все". Он рассказал, что во время зачистки одного из населенных пунктов бывшие заключенные убили несколько десятков мирных жителей.

"Е**шишь всех. Независимо от пола. И бабушки были, и дедушки. До пятиэтажки этой дошли, мы человек 40 убили, наверное. Это было мирное население. Сзади стояли люди в балаклавах, если назад пойдешь, тебя тоже убьют. Это называлось "обнуление", - рассказал Зеленов.

Второй заключенный, Алексей Чернявский, рассказал, что командиры ЧВК "Вагнер" искали тех, кто "готов убивать женщин и детей".

"Видел, как в квартиру закинули гранату, и там был детский плач. Дети там плакали. Мы зашли, там женщина была и ребенок, надо было добивать. Я лично не смог, вышел оттуда. Приказ выполнили другие люди из моей группы, они убили тех, кто там плакал. Они плакали от ранения, просили помощи, но те, наоборот, их добили. Женщине лет 35, девочке лет семь", - рассказал Чернявский.

Зверства бойцов ЧВК "Вагнер" - детали

Ранее один из командиров "вагнеровского" подразделения Азамат Улдаров в интервью признался в убийстве детей, гражданских людей, отметив, что это делал по приказу руководства, в частности, и владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Он рассказал, что в одном из подвалов Бахмута было где-то 300-400 человек, в частности, где-то 40 детей. Наемник отметил, что они зашли группой, и ни одного человека не выпустили, потому что была команда на уничтожение всех. Он рассказывает, что это был подвал большого дома, девятиэтажки. Улдаров утверждает, что именно Пригожина приказал убивать всех, никого в плен не брать. При этом отмечает, что это произошло 18 марта.

Кроме того, один из заключенных из ЧВК - Алексей Савичев - заявил, что в этом же городе зверски казнил 10 несовершеннолетних.

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