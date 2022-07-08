По состоянию на конец июня уже подписано транзакций на общую сумму более 600 млн евро во всех приоритетных сферах.

Европейский банк реконструкции и развития планирует до конца 2022 года инвестировать в Украину в сотрудничестве с донорами и другими партнерами не менее 1 млрд евро.

Об этом в интервью УНИАН сообщила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

"В этом году мы намерены достичь объема деятельности в Украине не менее 1 млрд евро в сотрудничестве с донорами и другими партнерами. Половина этого объема - это наши собственные риски, что является четким доказательством того, как сильно мы желаем поддержать реальный сектор украинской экономики в эти тяжелые времена", - отметила президент ЕБРР.

При этом она добавила, что по состоянию на конец июня уже подписано транзакций на общую сумму более 600 млн евро во всех приоритетных сферах.

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в нашей стране в 1993 году банк в совокупности выделил около 17 млрд евро на более 480 проектов. Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН.

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