Новая программа будет координироваться с процессом вступления Украины в ЕС.

В Европейском банке реконструкции и развития ожидают, что новая программа Международного валютного фонда для Украины будет направлена на восстановление макрофинансовой стабильности и структурные реформы в координации с процессом вступления в ЕС.

Об этом в интервью УНИАН сообщила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

"МВФ, несомненно, будет играть чрезвычайно важную роль в стабилизации украинской экономики. Думаю, мы можем ожидать программу, которая будет направлена на восстановление макрофинансовой стабильности и структурные реформы, конечно, в координации с процессом вступления в ЕС, который также будет ключевым фактором в продвижении плана реформ", - отметила президент ЕБРР.

Война в Украине и ЕБРР:

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в нашей стране в 1993 году банк в совокупности выделил около 17 млрд евро на более 480 проектов.

10 мая 2022 года ЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2022 году.

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