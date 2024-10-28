На таких объектах россияне изготавливают авиационное и ракетное топливо.

Украинские беспилотники ударили по российскому спиртзаводу, расположенному на расстоянии 240 км от границы.

Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко, речь идет об атаке на спиртзавод в населенном пункте Анна. На таких объектах россияне изготавливают авиационное и ракетное топливо.

"БПЛА атаковали еще один спиртзавод в населенном пункте Анна, что в 240 км от границы с Украиной. На спиртзаводах РФ делает ракетное и авиационное топливо, взрывчатые вещества", - отметил Коваленко.

Взрывы на спиртазаводах в России

Напомним, в ночь на 22 октября под ударом дронов оказалась Тульская область. Тогда в сети писали, что от атаки могли пострадать ТЭЦ и завод синтетического каучука.

Вскоре местный губернатор сообщил, что во время отражения атак беспилотных летательных аппаратов получили повреждения два российских спиртзавода. Известно, что один из них расположен в городе Ефремов.

В Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины объяснили, что россияне изготавливают на спиртзаводах топливо и взрывчатые вещества.

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