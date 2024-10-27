Местные власти заявили о повреждениях на двух промышленных объектах.

В Воронежской области вечером прозвучали взрывы. Российские СМИ сообщают о пожаре на территории спиртзавода в городе Новохоперск.

Губернатор региона Александр Гусев писал в своем Telegram-канале об атаке беспилотных летательных аппаратов на область. По его словам, с помощью противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы им удалось подавить и сбить около 10 дронов.

Гусев сообщил о повреждении пристройки к хозяйственному помещению на промышленном предприятии, а также возгорании и разрушениях на другом предприятии. По данным российских СМИ, речь идет о спиртзаводе в Новохоперске.

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Взрывы на спиртазаводах в России

Напомним, в ночь на 22 октября под ударом дронов оказалась Тульская область. Тогда в сети писали, что от атаки могли пострадать ТЭЦ и завод синтетического каучука.

Вскоре местный губернатор сообщил, что при отражении атак беспилотных летательных аппаратов получили повреждения два российских спиртзавода. Известно, что один из них находится в городе Ефремов.

В Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины объяснили, что россияне изготавливают на спиртзаводах топливо и взрывчатые вещества.

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