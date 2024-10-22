Биохим - это не только водка, это и спирты для аэрокосмической отрасли.

В ночь на 22 октября БпЛА атаковали три области РФ, поразив, в том числе спиртзаводы - специалисты объяснили, что такие предприятия изготавливают компоненты, которые необходимы для производства для горючего, идущего на нужды российской армии, в частности - авиации.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко, спиртзаводы используются для изготовления не только спирта, но и топлив для военных нужд и взрывчатых веществ.

"Украинские БпЛА атаковали 4 предприятия на территории РФ: "Биохим" - переработка мелассы и производство этилового спирта, Лужковский спиртзавод, Ефремовский спиртзавод, промышленное предприятие Воронежской области. Это все - военные объекты, несмотря на замаскированность под что-то другое", - заявил специалист.

Также эти атаки прокомментировал в эфире Киев24 директор программ безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук.

"Надо понять, что спиртзаводы и вообще биохим - это не только "путинка" (водка - УНИАН), которой травится российский народ. Это и спирты для оборонки - для оборонной промышленности, в том числе в первую очередь, это аэрокосмическая отрасль, это авиация России", - пояснил эксперт.

Он добавил, что в России очень много заводов по производству спирта, но не каждый спиртзавод может производить технические спирты для военных.

"Но, как говорится, капля камень точит. По капельке, малыми порезами тоже будем наносить ущерб вражеской логистике, тылу, обеспечению... Это же не только спирты, это удары по нефтебазам, смазочным материалам, боеприпасам", - сказал эксперт.

Атака на заводы РФ 22 октября - что известно

Напомним, этой ночью в городе Ефремов Тульской области РФ прогремела серия громких взрывов. В сети сообщили об атаке дронов на два объекта. Telegram-каналы сообщили, что беспилотные летательные аппараты упали в районе местной ТЭЦ.

Также говорилось, что под ударом оказался завод синтетического каучука. Ефремовский завод синтетического каучука производит высокомолекулярный и низкомолекулярный полиизобутилен, полиизобутиленовые сгущающие присадки, низкомолекулярный каучук и низкомолекулярный полиизопрен.

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