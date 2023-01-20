Он озвучил два вопроса к российскому руководству.

В Офисе президента Украины прокомментировали размещение систем противовоздушной обороны на крышах зданий в Москве.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в микроблоге Twitter написал два вопроса, касающихся обнародованных в сети снимков с ПВО "Панцирь-С1" на крышах жилых домов.

"Два вопроса: 1. Не хочет ли Лавров еще раз рассказать о международном гуманитарном праве и ПВО в жилых кварталах? 2. Не хочет ли Путин/Песков еще раз объяснить концепцию "трехдневной СВО" и доказать, что "все по плану", - написал Подоляк.

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ПВО на крышах в Москве

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 января, в сети появились снимки и видео установки ПВО на крышах бизнес-центра и здания Министерства обороны Российской Федерации в Москве.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат раскритиковал такое решение. Он выразил мнение, что оккупанты разместили системы на крышах, потому что "чего-то ожидают".

Позже в Telegram сообщили, что комплекс противовоздушной обороны разместили в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Москвы развернули дивизион ПВО С-400. Также сообщалось, что комплексы ПВО дислоцированы по всему Подмосковью.

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