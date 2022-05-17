Авдеевка сегодня утром подверглась авиаракетному удару, в Бахмуте в результате утреннего обстрела повреждена школа, на Торецком направлении не прекращается интенсивный вражеский огонь.

Российские оккупанты не останавливают массовых обстрелов по всей линии фронта от Угледара до Бахмута в Донецкой области.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

"Авдеевка сегодня утром попала под авиаракетный удар: повреждены три жилых дома, информации о пострадавших нет. В Марьинской громаде в результате обстрелов обесточена Красногоровка - ведутся восстановительные работы. В Очеретинской громаде постоянно продолжаются обстрелы, поэтому пока не удалось полностью восстановить высоковольтную линию, поврежденную ранее", - отметил он.

В Бахмуте, по словам Кириленко, в результате утреннего обстрела повреждена школа №4 и несколько инфраструктурных объектов.

"Интенсивный огонь на Торецком направлении не прекращается, однако в громаде продолжается эвакуация населения и ремонт электро - и газоснабжения. Под удар сегодня снова попал Угледар – информации о пострадавших и повреждениях пока нет. В Николаевской общине российские снаряды перебили линию электропередач – часть Райгородка осталась без электричества. Специалисты уже начали ремонт", - добавил глава ОВА.

Ранее сообщалось, что на востоке Украины идут ожесточенные бои с российскими захватчиками, но враг не имеет значительных успехов.

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