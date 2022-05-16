На Донетчине и Луганщине за сутки в результате обстрелов оккупантов погибло 20 гражданских. Среди жертв рашистов есть один ребенок.
Об этом говорится в сводке Группировки Объединенных сил по состоянию на 21:00.
Отмечается, что вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирных жилых кварталах.
"Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 42 жилых дома, школу, одно высшее учебное заведение, один отель и 6 производственных предприятий и заводов. В результате этих обстрелов погибло 20 мирных граждан (среди них один ребенок)", - говорится в сводке.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Луганской ОВА рассказали, на что оккупанты бросили все усилия. Есть немало предателей, которые помогают противнику, отметил Гайдай.
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