На некоторых направлениях идут тяжелые бои, но украинские войска держат оборону.

На востоке Украины идут ожесточенные бои с российскими захватчиками, но враг не имеет значительных успехов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в общенациональном телемарафоне.

По ее словам, украинские защитники не дают возможности оккупантам продвинуться вглубь территории Украины, а также блокируют реализацию их плана по захвату Донецкой и Луганской областей.

"Линия фронта сейчас очень широкая, и практически ВСУ должны укрепляться на всей этой большой линии. И действительно бывают ситуации, когда у врага есть преимущество, к примеру, по количеству. У нас были случаи, когда преимущество врага было в 15 раз. Но если мы будем говорить в целом про всю динамику фронта, то несмотря на то, что на некоторых участках бывают сложные ситуации, в целом мы не даем врагу продвигаться вглубь территории и не даем возможности реализовать первый план на втором этапе войны, который они перед собой поставили – это Донецкая, Луганская области", - подчеркнула Маляр.

Она добавила, что сейчас ведутся действительно ожесточенные бои, но враг не получает никаких положительных результатов.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечала, что в ожидании вооруженной помощи на нашу страну ожидает несколько очень сложных недель или даже месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: