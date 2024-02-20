За два года войны россияне потеряли 25 из 150 Су-34 и шесть из 120 Су-35.

Воздушным силам ВСУ отчаянно не хватает боеприпасов, включая ракеты противовоздушной обороны Patriot. Именно они позволили за три дня сбить сразу шесть российских бомбардировщиков.

Как пишет Forbes, эти потери станут неприемлемыми для российской армии, если продолжатся на этом уровне. По оценке Oryx, за два года войны россияне потеряли 25 из 150 Су-34 и шесть из 120 Су-35.

Однако издание считает маловероятным, что ВСУ смогут уничтожать российскую авиацию со скоростью два самолета в день. Экс-советник главы МВД Антон Геращенко утверждал, что сейчас запас ракет для Patriot достиг критического уровня.

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При этом украинские защитники не могут использовать эти боеприпасы только для сбивания истребителей, поскольку они еще нужны для перехвата баллистических ракет. Поэтому журналисты убеждены, что Воздушные силы ВСУ в ближайшее время будут сбивать меньше российских самолетов.

Россия стремительно теряет авиацию

Как сообщал УНИАН, утром 17 февраля 2024 года на восточном направлении подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

На следующий день силы ПВО "приземлили" Су-34, а 19 февраля сбили Су-34 и Су-35С.

Авиационные потери врага на 20 февраля 2024 года ощутимо выросли. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал сбитие российских самолетов в последние дни, заявив, что Силы обороны имеют инструменты, которые позволяют доставать врага на больших расстояниях.

На счету переданной Германией Украине батареи американского ЗРК Patriot уже 18 сбитых российских самолетов, сообщил итальянский военный эксперт Томас Тейнер.

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