Силам обороны Украины в Авдеевке не хватало артиллерийских снарядов, дронов-камикадзе и были проблемы с ротацией уставшей пехоты.

При обороне Авдеевки Силам обороны Украины удалось нанести российским оккупантам такие потери в живой силе, которые превышают общее население города до начала войны.

Об этом боец "Легиона Свободы" Максим Морозов рассказал в эфире информационного телемарафона. Он напомнил, что украинские защитники отражали российский штурм Авдеевки в течение 10 лет.

"Эта легендарная битва действительно стоила того, потому что за этот период эта битва породила не одного героя. Мы помним Да Винчи. Он именно в Авдеевке стал легендарным командиром. Он стал более известным широкой публике. Но Авдеевка породила не одного героя, которые уже отдали жизнь за Украинское государство и которые еще продолжают борьбу", - отметил Морозов.

По его словам, до полномасштабного вторжения Авдеевка была "кузницей кадров" офицеров и легендарных бойцов, которые никогда не отступали перед лицом врага.

"В этом была уникальность Авдеевки. Мы собирались там на базе "Правого сектора", обменивались определенной информацией, знаниями и так далее", - добавил Морозов.

Бои за Авдеевку - как это было

Он сказал, что с началом полномасштабного вторжения России возле Авдеевки намного возросла интенсивность боев.

"Сейчас состоялся апогей этих многочисленных сражений, многочисленных штурмовых действий. К сожалению, когда первые штурмы были отбиты, враг наверняка благодаря какой-то своей агентуре, которая у нас здесь есть, понял определенную плачевность ситуации на Авдеевском направлении (для Сил обороны Украины - УНИАН), а именно то, что был большой дефицит артснарядов, был определенный дефицит дронов-камикадзе и была проблема с ротацией пехоты. То есть, пехота бригад, оборонявших Авдеевку, была чрезвычайно уставшая, несла постоянно потери", - подчеркнул Морозов.

Украинские военные после двух лет отражения штурмов в Авдеевке нуждались в ротации, а враг постоянно накапливал силы, потому что российские захватчики имеют возможность очень быстро восстанавливать мобилизационный резерв.

"Мы понимаем, что количество заключенных, так называемых зэков, на Московии огромное количество, и это ресурс, которым можно чрезвычайно быстро восстанавливать пехоту", - сообщил боец.

В то же время, он убежден, что Авдеевку стоило держать и оборонять все эти месяцы и годы, потому что на этом направлении враг понес десятки тысяч потерь.

"Я не хочу абсолютно разводить браваду, но даже по моим скромным подсчетам - это десятки тысяч. И эта 30-тысячная Авдеевка действительно стала костью в горле для московита. Я считаю, что враг понес больше потерь, именно ликвидированных, не говорю о раненых, больше, чем население самой Авдеевки. Я считаю, что население Авдеевки было 36 тысяч, враг понес не меньшие потери, чем население Авдеевки", - добавил он.

Последние бои перед выходом из города

По его словам, украинские защитники Авдеевки получили безапелляционный приказ выходить из города. Его подразделение вышло без потерь.

"Но как поняли, что Авдеевка упадет? Это конечно был январь месяц 2024 года, потому что очень интенсивно враг начал использовать управляемые авиабомбы. Это была бомбардировка огромным количеством - статистические отделы говорят, что более 500 КАБов было сброшено на небольшой город Авдеевка, который площадью меньше любого района Киева", - подчеркнул Морозов.

Также оккупанты начали учиться на ошибках и использовать преимущество в живой силе и технике.

"Преимущество в живой силе позволило им завершить эту операцию по взятию Авдеевки и продолжать определенные наступательные действия в сторону Ласточкино", - сказал он.

Отдельно он рассказал, что при штурме Авдеевки оккупанты привлекали отдельных представителей народов стран Африки и Азии, а именно мигрантов, которые стали мобилизационным ресурсом для Москвы.

Бои за Авдеевку - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее боец 110-й бригады, старший солдат Виктор Биляк рассказал, что выход украинских защитников из окруженной российскими захватчиками Авдеевки стал одновременно дорогой смерти и жизни. Украинские военные знали, что если во время ухода кого-то ранит, то раненого там и оставят, а помощь никто оказывать не будет.

Возле Авдеевки сейчас враг делает абсолютно все, чтобы проломить оборону ВСУ на новых рубежах. Об этом сказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в эфире телемарафона единых новостей.

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