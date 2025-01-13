Он отмечает, что там, где решают мозги, "наши мозги качественнее".

В Курской области России не окопная война, а маневровая и там "все время мы держим инициативу". Об этом в эфире "Radio NV" сказал Евгений Дикий, бывший командир роты в батальоне "Айдар".

Говоря о Курской области России, он отметил: "Там не окопная война, там война маневренная, очень подвижная. И смотрите, как мы их там бьем. Смотрите, насколько там, собственно, все время мы держим инициативу".

Дикий добавил, что там "постоянно 10 тысяч наших защитников и защитниц уже полгода сдерживают 60-70 тысяч орков".

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"И не просто сдерживают, а регулярно их бьют. И потери все время в нашу пользу с очень значительным перевесом... То, что такое вообще стало возможным, - один к 60-ти, - это маневровая война, не окопная, где, к сожалению, очень многое решает просто количество "мяса". А тут, где решают мозги, видите, насколько, оказывается, что наши мозги качественнее", - сказал Дикий.

Так, подчеркнул он, в маневровой войне "все зависит именно от качества управления войсками и, в частности от толковых офицеров именно низового звена, на месте, и, в частности от того, как налажена эта командная вертикаль и передача информации".

"И вот Курщина показывает, что в такой войне мы сильнее. Да, к сожалению, это преимущество не всегда реализуешь именно в окопной войне, там, где просто идет на тебя вал за валом вражеская пехота, и где ты просто иначе, чем тоже значительным количеством своих сил, никак проблему решить не можешь", - отметил экс-командир.

Он добавил, что "насколько бы ты не был умнее врага, но когда просто идет вал за валом пехоты на укрепления, то просто в этих укреплениях должно быть все же сопоставимое количество людей, а с этим у нас проблема".

"Но вот там, где только можем, мы как раз проблему количества компенсируем качеством. И, в частности именно качеством командования", - сказал Дикий.

Военные КНДР на войне против Украины

Как сообщал УНИАН, ранее Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, отметил, что обмен северокорейских пленных, которые были взяты Силами обороны Украины в Курской области России, является важным не только для возвращения украинских военнослужащих, попавших в российский плен, но и в политическом аспекте.

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко подчеркнул, что "курс" обмена будет не один к одному, а может быть даже лучше, чем обмен "кадыровцев", когда в некоторых случаях обменивали одного на 20 украинских пленных.

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