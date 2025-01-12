Говоря о достижениях россиян на Курщине, стоит обращать внимание на масштабы, отметил эксперт.

С начала нового наступления в Курской области Силы обороны не достигли больших военных успехов, продвинувшись лишь на несколько километров, однако свою роль это наступление сыграло. Об этом основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный рассказал в эфире Radio NV.

"Из того, что есть в открытых источниках, мы можем сказать, что действительно успехи небольшие. Речь идет о нескольких километрах, где продвинулись наши бойцы, прошли они вдоль федеральных трасс. Россияне же отбили одно или два села на левом фланге с помощью северных корейцев", - отметил эксперт.

В то же время, говоря о достижениях россиян, стоит обращать внимание на масштабы, отметил эксперт.

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"Когда мы говорим о каком-то селе, то в селе находится максимум до ста наших бойцов. Это потолок, сколько там их может находиться. Поэтому [продвижение РФ] имеет тактический успех", - пояснил он.

Он также объяснил, в чем была важность нового наступления ВСУ, несмотря на то, что оно не заставило россиян оттянуть силы с других направлений.

"Самое главное, оно сделало шум в новостях, оно сделало информационный фон, об этом написали все российские источники, это дело попало в иностранные медиа. Поэтому это наступление, хотя оно пока не имеет такого большого военного эффекта, оно не смогло на себя оттянуть большие подразделения, <...> никаких резервов россияне не перебрасывали, но все равно свою роль уже сыграло", - подчеркнул Нарожный.

Курская оперция ВСУ

Как писало WP, если Украина потеряет контроль над захваченной частью Курской области, Россия высвободит 60 тысяч солдат и пойдет в масштабное наступление и может захватить больше территории, в частности Сумскую область.

В то же время военнослужащий ВСУ Иван Варченко отмечал, что Курская операция "поломала геополитические расклады России на любые переговорные процессы". Россия прекратила любые разговоры в контексте мирных переговоров, поскольку армия РФ не может вытеснить ВСУ со своей территории.

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