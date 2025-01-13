Отмечают, что родственники пленных становятся заложниками власти КНДР.

Обмен северокорейских пленных, которые взяты Силами обороны в Курской области, является важным не только для возвращения украинских военных, попавших в российский плен, но и в политическом аспекте. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в эфире телемарафона.

Он отметил, что несмотря на заявления одного из северокорейских пленных, что он не против остаться в Украине, нужно понимать, что их члены семей являются, по сути, заложниками в КНДР. "Для этой страны процесс серьезных переговоров не обязателен, потому что они имеют родных этих военных в заложниках и если он не захочет возвращаться, то его ближайшие родственники попадут в трудовые лагеря и семья до третьего поколения становится ненадежной - они не будут иметь никаких прав", - сказал Тимочко.

По его словам, потери 5 тысяч или 10 тысяч солдат для КНДР на чужой войне не вызывают волнения у руководителя этой страны Ким Чен Ына, потому что у него есть серьезная цель - подготовиться к будущим войнам с участием КНДР. При этом напомнил, что в своих записях северокорейские военные четко показывают, что они понимают, что воюют с Украиной и готовятся к тому, чтобы "нести мировую революции мирового пролетариата на весь мир".

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Тимочко отметил, что северокорейские военные очень идеологические, достаточно верные и преданные своей стране. "Пока что КНДР может отправлять на войну военных, которые являются очень идейнозависимыми. Но если они захотят массово готовить армию при таких потерях, то рано или поздно начнется это шатание и тогда Северная Корея будет пытаться общаться с Украиной по вопросам обменного фонда", - подчеркнул Тимочко. При этом он подчеркнул, что двое северокорейских пленных это уже очень важный политический фактор.

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире телемарафона отметил, что, исходя из допросов двух пленных, это мобилизованные солдаты. "Но если учитывать, что мобилизованы на 9 лет, то это фактически срок наказания за убийство, то есть, грубо говоря, у них эта мобилизация как аналог определенного заключения. Понятно, что для Ким Чен Ына очень важно в этой компании помощи российскому агрессору получать непосредственно опыт войны с войсками западного стандарта, а у Сил обороны Украины такие элементы присутствуют. Он также может быть заинтересован в возвращении собственных солдат. Плюс мы понимаем, что "курс" обмена будет не один к одному, а может быть даже лучше, как обмен "кадыровцев", когда в некоторых случаях обменивали одного на 20 украинских пленных", - подчеркнул эксперт. По его словам, это уже элементы дальнейших переговоров.

Эксперт подчеркнул, что здесь есть очень важное достижение - медийное, потому что взятые в плен северокорейские военные снова помогли Украине вернуться на первые полосы мировых медиа. "Это еще одна демонстрация, что речь не идет о войне региональной, а она имеет глобальные аспекты. А это акцент на необходимости помощи Украине", - считает Чаленко.

Заявление Зеленского относительно пленных из КНДР

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что кроме первых захваченных в плен солдат из Северной Кореи, еще будут и другие. Это только вопрос времени, когда военным ВСУ удастся захватить их.

Он отметил, что это еще одно подтверждение, что российская армия зависит от военной помощи КНДР.

Он отметил, что Путин начал три года назад с ультиматумов НАТО и попытки переписать историю, а теперь он не может без военной помощи Пхеньяна.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова передавать Ким Чен Ыну его людей, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России.

При этом украинский президент отметил, что для тех солдат из КНДР, которые не захотят возвращаться, могут быть и некоторые другие пути. В частности, те из корейцев, кто изъявит желание приближать мир через распространение правды на корейском об этой войне, получат такую возможность.

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