На вооружении - 25-миллиметровая автоматическая артиллерийская установка Bushmaster и два 12,7 мм пулемета.

Военные моряки показали, как проходит служба на одном из патрульных катеров класса "Айленд" (Island), который Украине передали США.

Как сообщили в Военно-морских силах ВС Украины, ВМС получили патрульные катера типа "Айленд" от Соединенных Штатов Америки еще до полномасштабного вторжения. Во время боевых дежурств военнослужащие часто сталкиваются с воздушными целями врага и уничтожают "Шахеды".

Говорится, что на вооружении катера имеют 25-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку Bushmaster и два 12,7 мм пулемета. Экипаж катера: девять бойцов и пес по кличке "Полковник". Моряки рассказали Армия TV, что эта забавная небольшая собака отвечает за хорошее настроение экипажа. На видео он демонстрирует, как умеет давать лапку и "контролирует" соблюдение порядка на борту. Говорится, что он с экипажем почти с начала полномасштабной войны, и у него еще был заядлый товарищ - кот по кличке "Нептун", который, к сожалению, больше "не служит".

Видео дня

На видео продемонстрировано, как происходит выход в море на американских катерах "Айленд" и что делать, когда звучит боевая тревога. Объясняется, что у каждого моряка рядом со спальным местом есть оборудование для дыхания, устройство для аварийного оставления помещения, помещения оснащены аварийными люками и тому подобное.

"Каждый выход в море - вызов", - отмечается в сюжете.

Военные рассказывают, что каждое дежурство находятся под угрозой - в воздухе "висят" вражеские дроны и тому подобное. Также они демонстрируют, как уничтожают очередной российский дрон.

"Случается, что вражеские цели входят в зону нашего поражения, и мы их успешно ликвидируем", - рассказали моряки.

Катера "Айленд"

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в боевой состав ВМС ВСУ вошли первые два патрульных катера класса "Айленд", которые получили названия "Старобельск" и "Славянск". Командующий Военно-морских сил контр-адмирал Алексей Неижпапа тогда заявил, что украинский флот будет иметь дивизион из пяти патрульных катеров класса "Айленд".

Впоследствии стало известно, что в американском городе Балтимор завершился курс доподготовки 5-го экипажа патрульных катеров. Говорилось, что курс доподготовки под руководством иностранных инструкторов длился 6 недель и был проведен на верфи Береговой охраны США.

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