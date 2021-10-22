Курс под руководством иностранных инструкторов длился 6 недель и проводился на верфи Береговой охраны США.

В американском городе Балтимор завершился курс доподготовки 5-го экипажа патрульных катеров типа "Айленд".

Об этом сообщает командование Военно-морских сил ВСУ.

"Курс доподготовки под руководством иностранных инструкторов длился 6 недель и был проведен на верфи береговой охраны США. С украинской стороны церемонию возглавила чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова. Американскую сторону представлял заместитель помощника командующего Береговой охраны США Джеймс Найт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительную подготовку экипажи проходили непосредственно на тех катерах типа "Айленд", на которых будут в дальнейшем нести службу и поступление которых произойдет в ближайшее время.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в боевой состав ВМС ВСУ вошли первые два патрульных катера класса "Айленд", которые получили названия "Старобельск" и "Славянск". Эти катера уже успешно выполняют задачи в бассейне Черного моря.

Командующий Военно-морских сил контрадмирал Алексей Неижпапа заявил, что украинский флот будет иметь дивизион из пяти патрульных катеров класса "Айленд".

Автор: Тамара Отовская