Враг пытается создать максимальные хлопоты для коммунальщиков, отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга нашего государства.

За прошедшие сутки на юге Украины российские захватчики не применяли авиацию и ударные дроны, а штурмовые действия снова вернули на отметку 10+.

Об этом начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала в эфире информационного марафона. "Ситуация остается напряженной, несмотря на то, что погодные условия существенно помешали врагу активизироваться. Это очевидно. И понимаем, что отсутствие дроновой атаки - это также отклик, определенным образом, также погодных условий. Однако артиллерийские обстрелы враг продолжает и ночью, снова напоминал о себе и херсонцам, и жителям Антоновки. Но, к счастью, обошлось без пострадавших среди мирного населения", - заявила Гуменюк.

По ее словам, российские оккупанты продолжают придерживаться осуществления обстрелов "ковровым способом" или выборочными снарядами по жилым кварталам и по объектам социальной инфраструктуры. В частности, враг пытается создать максимальные хлопоты для коммунальщиков в вопросах обеспечения теплом, газом и электричеством.

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Также она отметила, что наблюдается значительное снижение активности вражеской авиации, что также является следствием погодных условий и предыдущей работы Сил обороны Украины.

"В нашей операционной зоне, несмотря на то, что все же, самолеты были потеряны, враг время от времени возвращается к использованию авиации и на днях пытался повторить бомбардировки управляемыми авиабомбами правого берега и неуправляемыми авиационными ракетами по левому берегу, поскольку штурмовые действия вообще не имеют успеха, и они теряют там и людей, и технику, они пытались давить авиацией. За минувшие боевые сутки авиацию не использовали, но штурмовые действия снова вернули на отметку 10+", - подчеркнула Гуменюк.

Она сказала, что за прошедший день насчитано 12 штурмовых действий со стороны врага. "Хотя при этом почти не использовали враги технику. Опять экономят. А с нашей стороны - были нанесены им потери: два танка и две боевые машины десанта", - сказала Гуменюк.

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Как сообщал УНИАН, по данным американских аналитиков Института изучения войны, поставки систем противовоздушной обороны и ракет к ним от западных союзников имеют решающее значение для обороны Украины, поскольку оккупационные войска пытаются адаптироваться к нынешним возможностям украинского воздушного щита.

Стоит отметить, что противники каждый уже длительное время пытаются прорвать оборону украинских воинов и несут серьезные потери. Общие потери врага на 9 января 2024 года составляют примерно 365 990 оккупантов.

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