Кирби сказал, что это "бессовестный" поступок.

Министерство обороны США "увидело признаки" того, что российские военные вывозят украинцев из Украины в России против их воли

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Пентагон видит признаки того, россияне перебрасывают украинцев в Россию против их воли

"Мы определенно видели признаки того, что украинцев переселяют из Украины в Россию. У нас есть признаки того, что украинцев против их воли увозят в Россию", - отметил он.

Кирби сказал, что это "бессовестный" поступок, "не поведением ответственной державы".

В то же время Кирби не смог назвать общее количество перемещенных украинцев, сколько лагерей для них существуе и как они выглядят.

Как писал УНИАН, в России насчитали, по меньшей мере, 66 лагерей с принудительно депортированными украинцами. Многие из них расположены за тысячи миль от их домов в самых отдаленных уголках страны, включая Сибирь, Кавказ, Полярный круг и Дальний Восток.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что оккупанты уже вывезли на территорию РФ более 1 млн 185 тыс. украинцев.

Принудительно вывезенным в РФ украинцам, которые соглашаются работать на оккупантов, запрещен выезд с места пребывания в течение 2 лет.

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