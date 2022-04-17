По данным оккупационных СМИ, в РФ незаконно вывезли 808 тыс. украинцев, из которых 153 тыс. детей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что, по данным оккупационных СМИ, в РФ незаконно вывезли 808 тыс. украинцев, из которых 153 тыс. детей.

Об этом она сообщила в Telegram.

"Почти ежедневно СМИ страны-оккупанта со ссылкой на информацию рашистских чиновников сообщает о вывозе из Украины наших граждан. По состоянию на 16 апреля по их данным было перемещено 808 тысяч человек, из которых 153 тысячи – дети", – отметила омбудсмен.

Денисова рассказала, что на прошлой неделе к ней обратились волонтеры из РФ, обнаружившие три лагеря для незаконно депортированных украинцев в Пензенской области.

Они посетили один из таких лагерей, где в то время находились более 400 человек – в основном женщины и 147 детей всех возрастов, включая младенцев.

"Наши граждане были в крайне тяжелом и подавленном состоянии, не имели одежды, продуктов, предметов гигиены, ведь их забрали из Мариуполя прямо из бомбоубежища. По результатам совместной работы с российскими волонтерами, консульской службой в Эстонии и Эстонской стороной, вчера первые 7 украинцев из лагеря в Пензенской области, в том числе семья с тремя детьми, были доставлены в Нарву в Эстонии и получают помощь. Сейчас готовимся к перевозке следующей группы лиц", – сообщила уполномоченная.

Она призвала граждан Украины, находящихся сейчас в РФ и не знающих, как добраться до Украины или стран Европы, воспользоваться пунктом пропуска через границу РФ в город Нарва.

По словам омбудсмена, там украинцам окажут помощь консульская служба Украины и местные общины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне насильно русифицируют депортированных украинцев. В частности, украинских детей хотят заставлять изучать русский, поскольку, по мнению оккупантов, они недостаточно им владеют.

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