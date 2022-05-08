В среднем в каждом из лагерей проживает 162 человека.

В России насчитали, по меньшей мере, 66 лагерей с принудительно депортированными украинцами. Многие из них расположены за тысячи миль от их домов в самых отдаленных уголках страны, включая Сибирь, Кавказ, Полярный круг и Дальний Восток.

Об этом говорится в расследовании британского издания Inews.

Как выяснили журналисты, в 38 из этих лагерей находится 6250 человек, причем более трети из них созданы для мариупольцев. В среднем в каждом из лагерей проживает 162 человека.

Анализ Inews показывает, что России может понадобиться как минимум 6000 лагерей для размещения всего количества людей, которые, как утверждается, пересекли границу. По данным оккупационных СМИ, в РФ незаконно вывезли 808 тыс. украинцев, из которых 153 тыс. детей.

В то время как российские СМИ утверждают, мол, они "выбрали" жизнь на Дальнем Востоке, перед теми, кто хочет выбраться оттуда, стоит практически невыполнимая задача. Они буквально в концлагере: без вещей, телефонов, денег и документов.

"Наших людей из теплого Приазовья вывезли за 9,6 тыс. километров в задницу мира, где самый теплый месяц август с температурой +21, для чего?", – цитируют журналисты слова советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала граждан Украины, находящихся сейчас в РФ и не знающих, как добраться до Украины или стран Европы, воспользоваться пунктом пропуска через границу РФ в город Нарва.

По словам омбудсмена, там украинцам окажут помощь консульская служба Украины и местные общины.

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