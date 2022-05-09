Почти все гаубицы калибра 155 мм типа М777, которые администрация президента США постановила передать для ВСУ, уже доставлены на территорию Украины.
Об этом сообщил неназванный чиновник Пентагона в комментарии CNN.
Чиновник сказал журналистам, что США перевезли в Украину уже более 85 из 90 гаубиц, которые обещала администрация президента предоставить Украине. Также в Украину завезли уже более 110 тысяч боеприпасов к этим гаубицам из обещанных 184 тысяч.
Уже более 310 украинских артиллеристов завершили курс обучения по стрельбе из этих гаубиц, и еще более 50 сейчас проходят данную тренировку по стрельбе из гаубиц.
Кроме того, десятки украинских военных проходят обучение по пользованию американскими БТР-ми, дронами Phoenix Ghost, противоавиационными радарами и т.д.
Представитель Пентагона добавил, что в последнее время 13 поставок из 7 стран поступили в пункты отправления в Украину. В них включили бронированные автомобили, электрогенераторы, радары, винтовки и одна страна передала еще несколько гаубиц.