Уже более 310 украинских артиллеристов завершили курс обучения по стрельбе из этих гаубиц.

Почти все гаубицы калибра 155 мм типа М777, которые администрация президента США постановила передать для ВСУ, уже доставлены на территорию Украины.

Об этом сообщил неназванный чиновник Пентагона в комментарии CNN.

Чиновник сказал журналистам, что США перевезли в Украину уже более 85 из 90 гаубиц, которые обещала администрация президента предоставить Украине. Также в Украину завезли уже более 110 тысяч боеприпасов к этим гаубицам из обещанных 184 тысяч.

Уже более 310 украинских артиллеристов завершили курс обучения по стрельбе из этих гаубиц, и еще более 50 сейчас проходят данную тренировку по стрельбе из гаубиц.

Кроме того, десятки украинских военных проходят обучение по пользованию американскими БТР-ми, дронами Phoenix Ghost, противоавиационными радарами и т.д.

Представитель Пентагона добавил, что в последнее время 13 поставок из 7 стран поступили в пункты отправления в Украину. В них включили бронированные автомобили, электрогенераторы, радары, винтовки и одна страна передала еще несколько гаубиц.

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