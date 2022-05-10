По словам городского головы, основная цель россиян – уничтожение украинцев как нации.

С 24 февраля, дня широкомасштабного вторжения России в Украину, город Николаев не обстреливали всего 13 дней.

О ситуации в городе рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью УНИАН.

"Мы не понимаем, куда завтра будут стрелять. Фактически все микрорайоны города были обстреляны, по всей площади города стреляют. Нет никаких целей, что подтверждает, что основная цель россиян – уничтожение украинцев как нации, – заявил он. – Нас за время войны не обстреливали всего тринадцать дней. Два раза по два дня и три раза по три дня были перерывы. В основном у нас каждый день обстрелы. Используют кассетные снаряды, которые, разрываясь, убивают все вокруг. То есть, они направлены не на разрушение зданий и сооружений, а на убийство людей".

Отвечая на вопрос о настроении горожан, Сенкевич заявил, что многие свыклись с войной и ждут мира.

"Даже те, кто звал Путина, ждут мира, чтобы все успокоилось. Те, кто настроен на победу, готов идти до конца. Но в основном люди хотят спокойствия и мира, чтобы прекратилась война. Я думаю, что многие из них поменяли отношение к России, даже самые большие любители этой страны", – добавил мэр Николаева.

Ранее сообщалось, что в Николаеве задержали предателя, который "навел" российские ракеты на предприятие обороны.

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