Мэр Николаева Александр Сенкевич: Основная цель россиян – уничтожение украинцев как нации

В интервью УНИАН мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, как город-герой живёт под постоянными обстрелами оккупантов, а последний месяц - ещё и без центрального водоснабжения.

Практически с первых дней войны Николаев стал прифронтовым городом, а его жители почти каждый день подвергаются обстрелам со стороны оккупантов. Кроме этого, николаевцы уже месяц живут без центрального водоснабжения, поскольку в апреле из-за бомбовых ударов был поврежден водопровод, поставлявший в город воду с Днепра.

В интервью УНИАН мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, как город-герой и его жители выживают в условиях длящейся уже два с половиной месяца войны, а также о том, с какими проблемами сегодня приходится сталкиваться горожанам.

Актуальный на сегодня вопрос: как в городе прошло 9 мая?

Относительно тихо. Лучше, чем мы рассчитывали. В принципе, были дневные бомбардировки, но, к счастью, никто не пострадал. Я считаю, что если никто не пострадал, не было раненых и никто не погиб, то день прошёл удачно.

Как сильно с начала войны поменялось ваше отношение к жизни и работе в качестве мэра?

Простые вещи начали приносить больше счастья. Самое главное из негативного, что не видишь своих близких людей и находишься в состоянии постоянного беспокойства, что что-то может в ближайшее время произойти. Понятно, что и до этого на посту городского головы была работа, связанная с тем, что в городе что-то происходит или должно произойти. Но сейчас это связано не с моей личной безопасностью или с проблемами, которые могут усложнить жить николаевцев, а с их жизнями. Постоянные тревоги за тех, кому ты не можешь помочь лично.

Жизнь в Николаеве сегодня напоминает фильм "День сурка", когда все вновь повторяется?

Так и есть – каждый день похож на другой. У нас нет планов на будущее, мы их просто не можем строить. Это – День сурка, потому что будущее строить нельзя, проектов развития нет. Даже если бы были деньги и желание, зачем их делать, если завтра могут разбомбить? С отсутствием воды у нас стало больше активности и проблем. Вроде, сейчас мы нашли временное решение, поэтому чуть-чуть легче стало, но мы продолжаем работать.

А что лично мотивирует вас каждый день вставать с кровати и идти на работу?

Имея гибкий график не в военное время, я всегда назначал первые встречи на 8 утра, чтобы они мотивировали меня не лежать, а вставать. Я знал, что мне нужно идти на работу обязательно, потому что меня там кто-то ждёт. Дела могут подождать, а с людьми сложнее. Сегодня у нас есть целая команда, и как раз сейчас я двигаюсь к месту встречи, где у нас будет совещание по городским проблемам. С другой стороны, я понимаю, что когда себя жалеешь, то нужно подумать о том, что кому-то сегодня еще хуже. Когда я начинаю себя жалеть и думать, что тяжеловато, я понимаю, что я хоть и встаю в подвале, но в безопасном месте, а кто-то сегодня спал в траншее. Это меня мотивирует больше всего.

Мы правильно понимаем, что проблему с отсутствием центрального водоснабжения город уже начал решать?

На данный момент мы затянули воду из Южного Буга на очистные сооружения. После очистки по показателям она не соответствует питьевой. Мы её очищаем многократно хлором и коагулянтами. На данный момент это единственная возможность подать в таком большом объёме воду для людей, чтобы они могли элементарно сходить в туалет, постирать вещи, сходить в душ и так далее. Мы продолжаем работу над бурением скважин, которые могут дать нам большой дебет воды. Чтобы заместить воду, которую мы берём из реки, водой из скважин. Количество скважин увеличивается, и количество воды увеличивается. Объёма будет не хватать и впоследствии, когда мы полностью перейдём на воду из скважин. Мы будем подавать её почасово, но она будет соответствовать качеству питьевой воды.

А как сейчас обстоят дела с финансами у города? Как наполняется бюджет, и наполнятся ли он вообще?

Бюджет, несомненно, уменьшился в связи с тем, что не работают предприятия, и налог на доходы финансовых лиц не платится. Откровенно говоря, всё ещё не так плохо, как могло быть. Ситуация не такая плохая, потому что люди ещё всё-таки платят НДФЛ. Я думаю, что в дальнейшем всё будет хуже, потому что половина жителей города уже покинули Николаев, в связи с чем, работающих людей будет мало. Предыдущие месяцы не являются показателем, потому что на старых запасах ещё едем. Ситуация не критическая, но плохая. В связи с тем, что мы не тратим деньги на бюджет развития, все деньги у нас уходят на зарплаты, на содержание. В принципе, пока держимся, грех жаловаться.

На данный момент без учёта бюджета развития мы обеспечиваем себя на 95 процентов. В связи с тем, что мы отправили многих людей в простой, убрали премии, надбавки и так далее, в принципе, денег хватает на то, чтобы жить.

А с правительством обсуждается вопрос, чтобы часть международной финансовой помощи отправить местным бюджетам?

Такие беседы не ведутся. Нас попросили сократить расходы, что мы и делаем на местном уровне. Контроль за использованием средств ведётся Министерством финансов. Пока они видят, что у нас не критическая ситуация. Мы за два прошедших месяца, сокращая какие-то свои расходы, уже понимаем необходимый объём финансов для того, чтобы выживать.

Пока мы ещё на старых оплатах живём. Я думаю, что поступления составляют 76 процентов от плана. Но план у нас на первые несколько месяцев года всегда был занижен, потому что деньги мы считаем по году, а первые три месяца обычно слабенькие. Поэтому даже по слабеньким месяцам есть отставание. Но ещё раз говорю, что это не репрезентативно, потому что ничего не работало, а налоги платили. А вот дальше, когда не работают и не платят налоги, ситуация будет плохая.

Порты, которые были едва ли не главными в экономике Николаева, сейчас заблокированы российским флотом. А какие-то предприятия в городе сейчас работают?

Предприятия критической инфраструктуры, коммунальные предприятия и предприятия, связанные с жизнеобеспечением – аптеки, магазины и так далее. В основном все остальные предприятия не работают в связи с тем, что половина людей из города уехала. То есть, мы считаем, что половина от всех жителей. А если считать от трудоспособных, то всё-таки две третьих. В основном остались старики, люди, которые отказываются уезжать, и люди, которые обеспечивают жизнедеятельность города, они заняты. Большие предприятия не работают или сокращены до двухдневки. В основном всё стоит. Я и сам говорю людям, чтобы они покидали город в связи с тем, что это небезопасно. Экономика экономикой, но жизнь каждого человека важнее процессов, которые здесь происходят.

Насколько острой для Николаева является проблема с безработицей? Есть ли программы для ее решения?

Я вчера проводил прямой эфир, и люди спрашивают: где можно получить работу? Сегодня есть проблема с трудоустройством, потому что коммунальные предприятия полностью укомплектованы, за исключением профессий, которые нужны на фронте, некоторых людей отзывают, остальные под бронью. Работать негде на самом деле.

Городских программ трудоустройства нет, есть областные. Я планировал встретиться с руководителем областного центра занятости, чтобы понять, какие люди нужны, куда нужны, сколько, и сделать анонс по городу, чтобы люди понимали, куда обращаться.

А в каком состоянии сейчас жилищно-коммунальная сфера? Я так понимаю, что сейчас должна начинаться подготовка к новому отопительному сезону…

С водоканалом понятно, у него была пауза в работе. Это было связано с тем, что не было воды. Но они занимались ревизией некоторых узлов, которые требовали отключения воды в обычное время, то есть, не теряли время зря.

По облтеплоэнерго – они получают трубы, продолжают ремонтировать свои сети и готовиться к следующей зиме.

Что касается предприятий, которые занимаются вывозом мусора, то мы сократили количество ходок. Во-первых, в связи с тем, что мусора стало меньше процентов на 40-50. Во-вторых, экономим топливо, потому что с топливом проблема не только в том, чтобы его закупать – для этого мы выделяем деньги из бюджета. Проблема в том, чтобы его где-то купить. То есть, проблема не в деньгах или в росте цен на него, а в наличии самого топлива.

По всему остальному чуть меньшие темпы, но всё, как и в мирной жизни. Все работают, всё восстанавливают – свет, газ. После каждого обстрела каждое утро начинается с разбора полётов, где что обнаружили, и коммунальщики, как муравьи, восстанавливают муравейник каждое утро.

Вы сказали, что в городе есть проблемы с поставками топлива. А что с поставками продуктов, лекарств и всего необходимого?

Когда город был окружён россиянами на две третьих, то была только одна дорога – на Одессу. После того как наши войска оттеснили их в Херсонскую область, сегодня у нас есть дороги на Днепр, Кропивницкий, Киев, Одессу. Поэтому поставки продуктов питания в магазины нормальные. Поставки медикаментов также нормализовались. Так что, отлично всё.

В этом году город должен был погашать международные кредиты, которые брал на своё развитие…

Все эти вопросы решают на уровне Кабинета Министров. Этот вопрос притормозили, дали какие-то льготы, каникулы, чтобы это дело сдвинуть, но какую-то часть денег мы всё-таки платим.

Какие еще у города насущные проблемы?

Основные проблемы связаны с тем, что люди эвакуируются. Мы использовали наши автобусы, которые купили для городских перевозок, для того, чтобы отвозить людей в Одессу на железнодорожный вокзал, и оттуда они уезжают на Западную Украину и за границу. Часть автобусов едет на Паланку, на границу с Молдовой. Мы уже около 15 тысяч человек вывезли этими автобусами.

Также сказывается отсутствие бюджета развития. Мы сейчас город убираем, используем все возможные ресурсы. Сейчас уже начали косить траву, потому что она поднялась до колена, нашли деньги для этого, потому что город постепенно превращается в село. Хотя и получаем негатив от жителей, которые требуют, чтобы эти деньги потратили на воду. На воду мы тоже тратим деньги, но в основном на топливо, чтобы эту воду развозить людям. Те деньги, которые нам выделил Кабмин (правительство выделило "Николаевводоканалу" 56 млн грн на решение проблемы с водоснабжением города – УНИАН), они ещё не распределились. Мы их будем использовать на бурение скважин, на очистку воды.

Не стоит забывать и про хаотичные обстрелы. Мы не понимаем, куда завтра будут стрелять. Фактически все микрорайоны города были обстреляны, по всей площади города стреляют. Нет никаких целей, что подтверждает, что основная цель россиян – уничтожение украинцев как нации.

И ситуация с обстрелами не меняется?

Нас за время войны не обстреливали всего тринадцать дней. Два раза по два дня и три раза по три дня были перерывы. В основном у нас каждый день обстрелы. Используют кассетные снаряды, которые, разрываясь, убивают всё вокруг. То есть, они направлены не на разрушение зданий и сооружений, а на убийство людей.

А сами николаевцы уже привыкли к войне?

Многие свыклись с войной, ждут мира. Даже те, кто звал Путина, ждут мира, чтобы всё успокоилось. Те, кто настроен на победу, готов идти до конца. Но в основном люди хотят спокойствия и мира, чтобы прекратилась война. Я думаю, что многие из них поменяли отношение к России, даже самые большие любители этой страны.

В завершении разговора: что мэр Николаева пожелает горожанам в это тяжёлое время?

Я желаю горожанам держаться и помогать нашей армии и людям, которым нужна сегодня помощь. Каждый должен делать свою работу на своём месте. Если вы человек, которого не берут в армию или ТРО, но можете помогать людям, то сегодня надо помогать старикам, людям, которые не могут передвигаться – принести им воды, сходить за продуктами. Нужно объединяться и быть настоящими братьями и сёстрами во время войны. Возможно, искать себе новых друзей. А если есть возможность, то всё-таки уезжать из города, пока не закончатся постоянные бомбёжки, потому что жизнь – это самое ценное, что есть у человека.

Дмитрий Шварц

Дмитрий Шварц