По словам секретаря СНБО, определены 30 стратегических партнеров страны, а Россия является врагом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов продемонстрировал закрытую систему мониторинга ситуации в Украине в аналитическом центре. Он отметил, что эту аналитическую систему готовили с 2019 года.

В интервью Наталье Мосейчук он показал карту атак России в первые дни полномасштабного вторжения. В частности - какие действия российских оккупантов на территории Украины были 25 февраля 2022 года.

"Они нам 25-го перерезали полностью Житомир - 34 бомбардировки Житомира, и 34 бомбардировки Киева и Киевской области. По их плану - они должны были таким образом выйти на Житомирскую и Одесскую трассу, перерезать ее и дальше двигаться", - рассказал Данилов, объясняя отметки на карте.

Секретарь СНБО рассказал, что эту аналитическую систему готовили с ноября 2019 года. "Я пришел к президенту и сказал: "Господин президент, нам надо сделать закрытую систему мониторинга всех этих процессов"", - отметил Данилов.

При этом он добавил, что написал также президенту письмо, что все это должно происходить в тайном режиме, чтобы в случае военных действий никто не знал о ней, потому что иначе враг "нам это все будет отрезать".

Данилов показал, что на карте обозначены стратегические партнеры Украины, к которым мы относим 30 стран, которые "имеют общее ВВП в 55% и плюс еще те страны, ких мы считаем партнерами – 7,7%".

"Если вы посмотрите с кем работает РФ, она у нас определена как враг, какой у них ВВП по отношению ко всем и кто есть их партнеры, то это довольно интересная работа на сегодня", - добавил он. Данилов подчеркнул, что мир фактически на сегодняшний день "имеет четкое позиционирование".

Секретарь СНБО подчеркнул, что руководство Украины обладает огромным объемом информации для аналитики по различным вопросам.

Война в Украине - полномасштабное вторжение

Как сообщал УНИАН, решение о полномасштабном военном вторжении в Украину было принято президентом РФ Владимиром Путиным вместе с несколькими "ястребами".

Среди них - глава Минобороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев. Об этом писало издание Bloomberg.

По информации агентства, за несколько недель после начала вторжения круг советников и контактов Путина еще сильнее сузился по сравнению с ограниченной группой сторонников жесткой линии, с которыми оно регулярно консультировалось ранее.

Ограниченность информации способствовала тому, что Кремль просчитался в первые дни наступления, сделав ставку на более широкую поддержку со стороны украинских войск и официальных лиц, а также на быстрое военное продвижение, говорится в заметке. Президент РФ также недооценил своего украинского коллегу, которого считал слабым.

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