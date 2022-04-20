По информации журналистов, решение о вторжении было принято в узком кругу "ястребов".

Решение о полномасштабном военном вторжении в Украину было принято президентом РФ Владимером Путиным вместе с несколькими "ястребами".

Среди них – глава Минобороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, пишет издание Bloomberg.

По информации агентства, за несколько недель после начала вторжения круг советников и контактов Путина еще сильнее сузился по сравнению с ограниченной группой сторонников жесткой линии, с которыми он регулярно консультировался раньше.

Ограниченность информации способствовала тому, что Кремль просчитался в первые дни наступления, сделав ставку на более широкую поддержку со стороны украинских войск и официальных лиц, а также на более быстрое военное продвижение, говорится в заметке. Президент РФ также недооценил своего украинского коллегу, которого считал слабым.

По словам собеседников издания, даже несмотря на военные неудачи и вызванные санкциями экономические трудности, Путин по-прежнему полон решимости продолжать борьбу, даже если пришлось поумерить свои амбиции от быстрого, масштабного захвата большей части страны к изнурительной битвы за регион Донбасса на востоке.

Как сообщал ранее УНИАН, министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал первое за три дня заявление о войне в Украине. Он заявил, что оккупанты "последовательно выполняют план освобождения" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Ранее СМИ обратили внимание на исчезновение Шойгу из информационного пространства. Министр не появлялся в соцсетях и эфирах с 11 марта. Сообщалось, что у главы МО РФ якобы болезнь сердца, и если он выживет, то останется инвалидом.

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