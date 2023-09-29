По его словам, один из них вступил в территориальную оборону.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что его сыновья служат в рядах украинской армии.

В интервью Натали Мосейчук он прокомментировал слухи о том, что его взрослые сыновья уехали из страны. "Откуда вы знаете, где мои дети? Я точно знаю, где они находятся, чем они занимались и чем занимаются. Но когда человек начинает что-то там рассказывать. Ну, откуда тебе вообще известно?" - сказал секретарь СНБО.

По его словам, во время семейных встреч сыновья шутят, что приехали домой "из Парижа, Лондона, Майями". "У одного Париж - это воинская часть, у второго Париж - часть территориальной обороны под Киевом в поселке. А начинать оправдываться и кому-то что-то доказывать я не вижу смысла", - добавил Данилов.

Заявления Данилова о мобилизации

В начале сентября секретарь СНБО заявил, что имена врачей, выдавших документы о якобы непригодности мужчин для службы, и имена самих уклонистов, выяснят.

Также Данилов сообщал, что украинское Министерство образования будет решать, целесообразно ли во время войны мужчинам призывного возраста получать второе высшее образование. "То, что касается получения второго, третьего образования, то это ближе к вопросам морального порядка", - сказал он.

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