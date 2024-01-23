Секретарь СНБО отметил, что для ударов по объектам в России используется украинское оружие.

Сейчас по военным объектам на территории России наносится очень много ударов - именно оружием украинского производства. Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Очень много сегодня уничтожается объектов военной инфраструктуры на России - именно нашим родным оружием. На сегодняшний день для нас уже условно 1000 км – это не какое-то дальнее расстояние, чтобы мы не могли туда проникнуть", - сказал Данилов, заверив, что удары будут продолжаться до тех пор, пока оккупанты не покинут украинскую территорию.

Он также подчеркнул, что противовоздушная оборона РФ не всегда может увидеть украинское оружие, чтобы среагировать на угрозу.

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"Мы очень гордимся нашими оборонительными достижениями. Хочу напомнить, что мы уже очень много полезного дела сделали, уничтожая врага - не только на временно оккупированных территориях, но и непосредственно в городе, где родился современный фюрер по фамилии Путин (в Санкт-Петербурге), и в других городах. Я более чем уверен, что продолжение следует и дальше будет усиливаться эта ситуация, пока они не уйдут с нашей земли", – заявил секретарь СНБО.

Кроме того, Данилов подчеркнул, что есть "очень много" людей в РФ, которые помогают Украине во время полномасштабной войны, потому что "чувствуют себя патриотами нашей страны".

Взрывы в РФ - последние новости

Напомним, 21 января в Ленинградской области украинские дроны атаковали морской торговый порт возле Усть-Луги. Горел нефтяной терминал. После мощного пожара российская компания "Новатэк" полностью остановила работу своего нефтяного терминала в порту. Сообщалось, что этот порт - один из двух основных узлов российского энергетического экспорта в Балтийском море.

После атаки Россия вынуждена перебрасывать свои системы ПВО в тыловые районы, в частности, россияне заметили зенитно-ракетные комплексы" С-300 " в Ленинградской области РФ.

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