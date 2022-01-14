Подготовленные бойцы могут сыграть решающую роль на восточной границе Украины.

Центральное разведывательное управление США контролирует тайную программу интенсивных тренировок для элитных украинских войск специальных операций и других работников разведки.

Как пишет Yahoo News со ссылкой на нескольких бывших сотрудников разведки и национальной безопасности, учения проходят на неизвестном объекте на юге США.

Целью подготовки украинских военных является ведение боевых действий против России в случае ее вторжения в Украину. Они могут сыграть решающую роль на восточной границе Украины.

Программа началась на базе отдела наземных служб ЦРУ в 2015 году при администрации президента Барака Обамы, после вторжения России и оккупации Крыма. Во времена администрации Трампа программу расширили, а администрация Байдена еще больше расширила ее.

Многонедельная программа ЦРУ на базе в США включала обучение по огнестрельному оружию, технике камуфляжа, наземной навигации, тактике, разведке и другим сферам.

Американские чиновники отрицают, что учебная программа ЦРУ была когда-либо ориентирована на наступательные действия. Программа предусматривала "очень конкретное обучение навыкам, которые бы усилили" способность украинцев противостоять россиянам.

"Цель тренинга и обучения, которое было проведено, заключалось в том, чтобы помочь в сборе разведывательных данных", - сказал нынешний высокопоставленный чиновник разведки.

Отмечается, что подготовка также включала обучение навыкам, которые могут быть использованы для подготовки к восстанию.

И американские, и украинские чиновники считают, что украинские силы не смогут противостоять широкомасштабному российскому вторжению. Но представители обеих стран также считают, что Россия не сможет непрерывно удерживаться на захваченной территории из-за жесткого сопротивления украинских повстанцев.

"Если русские вторгнутся, они [выпускники программ ЦРУ] станут вашим ополчением, вашими лидерами повстанцев. Мы тренируем этих ребят уже восемь лет. Они действительно хорошие бойцы", - сказал бывший высокопоставленный сотрудник разведки.

Если россияне начнут новое вторжение, "найдутся люди, которые ухудшат их жизнь", - сказал сотрудник разведки. Подготовленные ЦРУ военизированные формирования "организуют сопротивление", используя специальную подготовку, которую они прошли.

По словам американских должностных лиц, в течение многих лет учебные программы ЦРУ были "очень эффективными", и принесли "прямой результат", помогая "переломить ход" и "достичь успехов на поле боя".

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Возможное вторжение РФ в Украину

31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

В ноябре Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.

По сообщению Financial Times, западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военных баз на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ.

В Брюсселе 12 января заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма. Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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