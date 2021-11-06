Бернс также переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент США Джо Байден отправил на этой неделе в Россию директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границ с Украиной, и попытаться понять, что движет действиями Москвы.

Об этом пишет CNN со ссылкой на информированные источники в Украине.

Бернс провел в России переговоры с высокопоставленными представителями кремлевской службы безопасности, которые принимали непосредственное участие в военных действиях.

Визит директора ЦРУ напрямую связан с повышением обеспокоенности Соединенных Штатов со все большей концентрацией российских войск у границ с Украиной.

Читайте такжеЗеленский внес изменения в состав СНБО: какие произошли перестановкиПо словам собеседников CNN, после двух встреч в России Бернс переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, пытаясь снять напряженность.

В четверг в Киев также был отправлен достопочтенный чиновник Госдепа для поддержки этих усилий.

"Накопление сил в сочетании с энергетическим шантажом действительно предполагает более агрессивную позицию России", – рассказал собеседник телеканала.

Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной.

Кроме того, в последние дни в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России.

По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание в последние недели - после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В частности, как утверждает директор программы изучения России в некоммерческой аналитической организации CNA Майкл Кофман, на спутниковых снимках видно, что силы 41-й общевойсковой армии России, которые базируются в Новосибирске, не вернулись на место дислокации после учений, а соединился с другими русскими войсками у границы с Украиной.

Кроме того, по снимкам из космоса видно, что личный состав и технику 1-й гвардейской танковой армии, которая базируется под Москвой, тоже перебросили в сторону Украины.

В марте текущего года РФ существенно увеличила количество своих войск вдоль госграницы Украины и на временно оккупированных территориях, но в апреле осуществила их отвода.

Тогда президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ наращиванием войск на границе пытается оказать давление на Украину.

Автор: Яна Ставская