Для истощения ресурсов противовоздушной обороны оккупанты выпускали и дешевые "Шахеды", и так называемые "воздушные шары".

Впервые военные показали кадры воздушного средства, которое РФ пустила по Украине во время тревоги для обнаружения базирования систем ПВО.

Фото "аналоговнетной" технологии в Facebook опубликовал командующий обороны Николаевской области генерал-майор Дмитрий Марченко. На кадрах - уже сбитое устройство с деревянными "крыльями", фанерным хвостом и парой колесиков. Внутренности этого "БПЛА" начинены пока неизвестной электроникой.

Марченко, в свою очередь, отметил, что при пуске таких "птичек", призванных имитировать "Шахеды", Россия запускает и соответствующую дезинформацию о якобы сотнях выпущенных ракет.

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"Сначала по (Telegram-) каналам и различным пабликам запускается инфа о 84 ракетах.... 100 ракет.... 20 самолетов в небе! А потом запускается такая фигня для имитации чего-то в небе. Поэтому доверяйте только официальным и проверенным источникам и не поддавайтесь панике. Верьте в ВСУ и нашу ПВО, ребята очень хорошо делают свое дело", - написал военный.

Россия выслеживает ПВО - главное

Еще в ноябре 2022 года в ОК "Юг" отмечали, что оккупанты сосредоточены на ударах по ПВО. С тех пор ситуация не изменилась, потому что целей враг не достиг.

Для истощения ресурсов противовоздушной обороны оккупанты выпускали и дешевые "Шахеды", и так называемые "воздушные шары".

В последние дни количество ракетных ударов РФ заметно увеличилось. Например, в ночь на 1 мая силами ПВО было уничтожено 15 из 18 крылатых ракет.

Новая тактика РФ, по мнению эксперта Александра Коваленко, вероятнее всего, связана с прибытием в Украину передовых Patriot: "Благодаря этим вскрытиям оккупанты составляют карту размещения тех или иных средств ПВО согласно эшелонам и количественному насыщению".

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