Таким образом враг пытается собирать информацию об украинской ПВО и хочет заставить украинцев тратить запасы ракет и боеприпасов.

В Британской разведке объяснили причину запуска российскими оккупантами воздушных шаров в украинское воздушное пространство, сообщает Министерство обороны Великобритании сообщило в Twitter.

"15 февраля 2023 года украинские Вооруженные силы заметили над Киевом несколько воздушных шаров с установленными под ними радиолокационными отражателями. Украинские чиновники сообщили, что ЗСУ сбили по меньшей мере шесть из них", - говорится в сообщении.

Также, 12 февраля 2023 года, Воздушные силы ВСУ сообщили об обнаружении воздушных шаров над восточной частью Днепропетровской области.

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"Вероятно, что воздушные шары были российскими. Они, вероятно, представляют новую тактику России по сбору информации об украинских системах противовоздушной обороны и чтобы заставить украинцев тратить ценные запасы наземных ракет и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Кроме того, сказано, что 14 февраля 2023 года обнаружение объекта формы воздушных шаров привело к закрытию воздушного пространства Молдовы на несколько часов.

"Существует реальная возможность, что это был российский воздушный шар, который занесло из воздушного пространства Украины", - отметили в британской разведке.

Россия начала применять воздушные шары – что известно

15 февраля ВСУ впервые зафиксировали в небе над Киевом воздушные шары РФ, в связи с чем в области была объявлена тревога. Сообщалось, что шары собирали данные о размещении систем ПВО, либо просто истощали ресурс зенитных войск.

На следующий день, 16 февраля, Россия осуществила массированный пуск ракет по Украине, повредив в очередной раз объекты критической инфраструктуры.

Эксперты сходятся во мнениях, что Россия теперь будет чаще прибегать к "ложным воздушным целям". Таким образом, страна-агрессор адаптирует свои атаки.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что ВСУ только учатся отличать ложные цели от разведовательных БПЛА: в отдельных случаях воздушные шары тоже могут развивать скорость беспилотников.

Также в ВСУ отмечают, что враг отказался от тактики массированных ударов по Украине. 18 февраля РФ выпустила по материковой Украине четыре "Калибра": две ракеты удалось сбить силами ПВО, две ударили по Хмельницкой области.

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