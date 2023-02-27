Захватчики пытаются выследить действие украинских ПВО.

Россияне продолжают применять "Шахеди" для изнурительной тактики. Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире 24-го канала, этими иранскими дронами оккупанты проводят выслеживание работы украинских Сил обороны.

"Раньше больше применяли комбинировано вместе с ракетами. Сейчас они истощают ПВО, обнаруживают места (ее расположение). Тот же радиолокационный самолет А 50 взлетает, когда по "Шахедам" нами ведется боевая работа, он фиксирует места пусков из наших зенитных ракетных систем. Таким образом обнаруживают и делают алгоритм, откуда мы пускаем, как перемещаемся и т. д", - заявил Игнат.

Также спикер рассказал, что минувшей ночью Россия запускала "Шахеды" с не из Азовского моря, как во время предыдущих случаев. На этот раз дроны стартовали из Брянской области Российской Федерации, граничащей с Черниговской и Сумской областями Украины.

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Воздушная атака России на Украину в ночь с 26 на 27 февраля: что известно

Вечером 26 февраля по Украине распространилась воздушная тревога. Впоследствии стало известно, что в воздушное пространство Украины залетели "Шахеди".

Силы ПВО сбили 11 из 14 иранских дронов.

В Хмельницком несколько раз прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что в результате прилетов есть погибшие и раненые.

В последний раз перед этой атакой россияне заходили в воздушное пространство Украины "Шахедами" еще 15 февраля.

Председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил о том сегодня, 27 февраля, "еще что-то планируется".

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