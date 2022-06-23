Ракетные обстрелы стали постоянной угрозой для всех украинцев.

Постоянные ракетные обстрелы стали ужасной частью повседневности украинцев. Ни одна область не защищена от ракет на 100%. Россия пытается уничтожить всю инфраструктуру Украины и не жалеет даже жилые дома и школы, а также открыто угрожает ударами по Киеву.

Разбираемся, как вести себя при угрозе ракетных ударов, куда можно и нельзя спрятаться и что взять с собой.

Где прятаться во время ракетного обстрела

Во время угрозы ракетного обстрела лучше всего прятаться в таких местах:

бомбоубежище;

метро;

подъезды без окон.

Если поблизости нет безопасного укрытия, то спрятаться можно дома. При этом нужно соблюдать правило двух стен - между вами и улицей со всех сторон должно быть минимум 2 стены. Сядьте в углу комнаты ниже уровня окна. Напротив вас должна быть стена.

Не рекомендуется прятаться на кухне, поскольку там много хрупких предметов, и в ванной, если там есть зеркало.

Если вы на площадке, то выбирайте внутреннюю ее часть, без наружных стен и окон. Стоять посреди пролета не нужно, лучше сядьте на ступеньках. Если вы в многоэтажке, то важно спуститесь минимум на два этажа ниже крыши. В трехэтажном доме самым безопасным считается средний этаж.

Если обстрел ракетами застал на улице, то ложитесь на землю и прикройте голову руками, а рот откройте. Если вы будете как можно ближе к земле, ваши шансы выжить возрастают. Отойдите от толпы, поскольку там выше риск поражения осколками.

Если при ракетном обстреле вы оказались в машине или общественном транспорте, выходите из автомобиля и идите в ближайшее здание или убежище. Если до строений далеко, то отойдите от машины подальше, ложитесь на землю и закройте голову. Прятаться под машиной крайне опасно! Если обстрел такой плотный, что нет возможности выйти из машины - пригнитесь в салоне как можно ниже и закройте голову.

Как заранее подготовиться к ракетным обстрелам

Продумайте путь к укрытию заранее и уберите все предметы, которые могут мешать вам по пути. Оставьте дверь укрытия открытой, чтобы могли спрятаться другие люди.

Заранее соберите тревожный чемодан с питьевой водой, консервами, печеньем, энергетическими батончиками, аптечкой и копиями документов. Оставьте чемодан в доступном месте, где вы в любой момент можете взять его на бегу.

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