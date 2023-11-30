Украинские стартапы и крупные западные технологические компании, такие как Microsoft, Palantir и Starlink, сыграли очень важную роль в противостоянии российской агрессии.

Человечество с течением времени неуклонно и удручающе расширяли сферы, в которых мы убиваем друг друга. Сейчас доктрина НАТО признает пять сфер ведения войны - суша, море, воздух, космос и киберпространство. И российское нападение на Украину охватило все пять.

В то же время, как пишет Financial Times, военный комментатор Франклин. Крамер утверждает, что опыт Украины показывает, что война теперь распространяется на шестую сферу: частный сектор. Украинские стартапы и крупные технологические компании США, такие как Microsoft, Palantir и Starlink, сыграли очень важную роль в противостоянии российской агрессии.

"Независимо от того, перепрофилировали ли гражданские беспилотники для сброса бомб, хранили конфиденциальные государственные данные в облаке, использовали системы машинного обучения для обработки данных с поля боя или предоставляли спутниковую связь войскам на передовой, компании частного сектора занимали центральное место в обороне Украины. Их важность такова, что теперь эти сферы деятельности следует официально считать шестым доменом и включить "как часть боевых конструкций, планов, подготовки и действий", - пишет FT.

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Эксперт подчеркивает необходимость сотрудничества военных планировщиков и частных компаний до начала любого конфликта и поиска соответствующих способов оплаты работы, связанной с национальной безопасностью.

Ведь оба они остро заинтересованы в защите критически важной промышленной, энергетической и финансовой инфраструктуры, спутниковой связи, информационных систем и подводных кабелей - артерий современной экономики, которыми в основном управляет частный сектор.

Многие сомневаются, следует ли считать частный сектор отдельной сферой военной деятельности, поскольку он уже давно проник во все остальные пять сфер. Многие компании также негативно отнеслись бы к возможности считать их частью военно-промышленного комплекса любой страны. Существует также опасность того, что, официально вовлекая частные компании в планирование войны, потенциальные противники будут считать их враждебными организациями, нанося ущерб их коммерческим интересам.

"Несмотря на эти опасения, существует преобладающая логика для частного сектора теснее заниматься приоритетами национальной безопасности в рамках блока НАТО. Война в Украине изменила отношение, в частности в Европе. Столкнувшись с реваншистской Россией, защита снова стала демократическим императивом", - пишет FT.

Привлечение компаний к войне в Украине

В Украине сейчас появляется множество компаний, которые занимаются оборонным производством, в частности, изготавливают новые беспилотники, в которых так нуждается украинская армия. Также сообщалось, что на фронт отправляют почти 2 тысячи БПЛА с искусственным интеллектом по программе "Армия дронов".

Иностранные компании также привлечены к производству оружия для Украины.

В частности, немецкий концерн Rheinmetall получил заказ от правительства Германии на поставку Украине около 100 тыс. боеприпасов к минометам, а также украинский Кабмин и Rheinmetall заключили договор на поставку систем Leopard 1 калибра 120 мм.

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