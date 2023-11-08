Поставки должны начаться в ближайшее время и продолжаться в течение следующих двух лет.

Rheinmetall получил заказ от правительства Германии на поставку Украине около 100 тысяч боеприпасов к минометам калибра 120 миллиметров. Об этом говорится в официальном заявлении концерна.

"Заказ, стоимость которого составляет менее трехзначного диапазона миллионов евро, является частью недавнего пакета военной помощи в размере 400 миллионов евро для украинских Вооруженных сил. Поставки должны начаться в ближайшее время и продолжаться в течение следующих двух лет", - сообщили в концерне.

Также отмечается, что недавнее поглощение испанского производителя боеприпасов Expal позволило Rheinmetall еще больше усилить свой и без того большой опыт в сфере огневой поддержки пехоты.

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"Благодаря увеличенной дальности, повышенной точности и оптимальной боевой эффективности минометные боеприпасы Rheinmetall могут обеспечить благоприятные результаты даже во время операций в сложной местности и в городских условиях. Последнее распоряжение правительства Германии подчеркивает роль Rheinmetall как ведущего поставщика технологий косвенного огня", - заявили в концерне.

Сотрудничество Украины с Rheinmetall - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall и "Украинская оборонная промышленность", которая является правопреемником государственного концерна "Укроборонпром", создали совместное предприятие.

В частности, это совместное предприятие будет осуществлять обслуживание и ремонт техники, поставленной нашими партнерами Украине. Также там планируют провести локализацию производства ведущих образцов техники Rheinmetall AG.

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